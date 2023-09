Täter konnten entkommen Schlägerei in Potsdamer Innenstadt – drei Verletzte

In der Potsdamer Innenstadt haben sich am Montagabend zwei Personengruppen nach einem Streit eine Schlägerei geliefert. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden drei Männer leicht verletzt. Einer der Verletzten wurde im Laufe der Nacht ein zweites Mal von den Angreifern attackiert.

Nach Angaben der Polizei waren zunächst gegen 22.45 Uhr drei Unbekannte auf einen 23-Jährigen und zwei 19-Jährige losgegangen. Das hatten Zeugen des Vorfalls in der Breiten Straße gemeldet. Im Anschluss ergriffen die Täter die Flucht. Im Umfeld durchgeführte Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Einer der verletzten 19-Jährigen kam zur weiteren Behandlung seiner leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Seine beiden Begleiter wurden am Tatort vom Rettungsdienst versorgt. Einige Zeit später kam dann auch der andere 19-Jährige verletzt in eine Klinik. Er war am Platz der Einheit zwei der drei Angreifern begegnet. Erneut kam es zum Streit, dann zu einer Prügelei. Dabei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Die alarmierte Polizei konnte die Täter nicht stellen.

Der Hintergrund der Auseinandersetzungen ist unklar. Ebenso ist ungewiss, ob es vor den Taten eine Verbindung zwischen den unbekannten Tätern und den Opfern gab. Die Kriminalpolizei ermittelt. Erst am Freitag war es in der Breiten Straße zu einer Schlägerei gekommen.