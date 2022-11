Thüringerin wurde in Potsdam vermisst Leiche von Annett V. im Wasser entdeckt

In einem Nebenarm des Krampnitzsees hat ein Mann in der vergangenen Woche eine Leiche entdeckt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei der Toten um Annett V. Die Frau aus Thüringen wurde seit dem 22. Oktober in Potsdam vermisst.

Die Identität der Leiche sei durch eine rechtsmedizinische Untersuchung zweifelsfrei geklärt worden, so die Polizeidirektion West. Demnach liegen den Ermittlern keine Hinweise auf ein Einwirken Dritter vor.

Annett V. hatte sich laut der Vermisstenmeldung in einer Fachklinik im Potsdamer Ortsteil Neu-Fahrland aufgehalten. Zuletzt wurde sie am 22. Oktober um 18.30 Uhr während des Abendessens gesehen. Danach verließ sie die Klinik und kehrte nicht mehr zurück.

Die Polizei leitete sofort Suchmaßnahmen ein, setzte auch einen Fährtenhund sowie einen Polizeihubschrauber ein. Die Vermisste konnten die Fahnder aber nicht ausfindig machen. Ihre Leiche wurde schließlich am vergangenen Donnerstag (3.11.) gefunden.

Zur Startseite