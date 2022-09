Tramverkehr wurde umgeleitet Frau fährt in Potsdam ins Gleisbett

Eine 70-jährige VW-Fahrerin ist am Montagabend am Platz der Einheit offenbar versehentlich in das Gleisbett der Straßenbahn gefahren. Dass sie auf der falschen Fahrbahn ist, habe sie erst nach über 100 Metern bemerkt, teilte die Polizei mit. Es sei ihr nicht möglich gewesen, ihr Fahrzeug wieder zurück auf die vorgesehene Fahrbahn zu lenken.

Der Abschleppdienst musste das Auto laut Polizei bergen. Es sei ein Schaden von 2000 Euro entstanden. Die Straßenbahnen wurden derweil umgeleitet, heißt es. Alkohol habe die Frau nicht im Blut gehabt.

Zur Startseite