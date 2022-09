Transporter für Ukraine-Hilfe übergeben Potsdamer Awo erhält dank Spenden neues Fahrzeug

Rund fünf Monate nach dem Benefiz-Festival in der Villa Feodora ist ein aus Spenden und Tombolaeinnahmen finanziertes Transport-Fahrzeug an die Ukraine-Hilfe des Bezirksverbandes der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Potsdam übergeben worden. Insgesamt kam damals wie berichtet unter anderem mit dem Konzert eine fünfstellige Spende zusammen. Mit dem Transporter sollen laut Awo Sachspenden zu den Menschen in Potsdam gebracht und Umzüge organisiert werden. Auch Hilfstransporte in die Ukraine wären damit möglich, heißt es.

Impuls kam von vielen wie den Pirschheidis

„Wir freuen uns sehr über das Fahrzeug. Tatsächlich wird es dringend benötigt. Wir erhalten immer noch viele Spenden für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen. Mit dem Transporter fällt es uns jetzt leichter, die Hilfe richtig ins Rollen zu bringen“, sagte Awo-Vorstandsmitglied André Saborowski am Donnerstag bei der Schlüsselübergabe im Hof des AWO Kulturhauses Babelsberg.

Die Idee für das Benefizfestival entstand bereits kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges im Februar dieses Jahres bei einem Treffen von DJs und Musikern des Veranstaltungsortes. „Der Impuls kam von vielen wie den Pirschheidis, der Toni Kruse Band u.a.. Da müssen wir dranbleiben und die Zusammenarbeit für die Menschen weiterentwickeln“, sagte Martin-Max Zühlke von der Villa Feodora, der den Transporter nun stellvertretend übergab.

Durch die Einnahmen des Benefizfestivals konnte nicht nur der Transporter ermöglicht werden. Das Unterstützer-Netzwerk, zu dem unter anderem die Mapo Werbeagentur, die Räderei am Kanal, Werder Feinkost und IKEA Potsdam gehören, organisierte außerdem sechs Waschmaschinen, diverse Fahrräder und Wasserkocher für die Ukraine-Hilfe der Potsdamer Arbeiterwohlfahrt, ungezählte Sachspenden, Bekleidung, Mobiliar und mehr. Auch zukünftig will sich das Feodora-Entertainment-Team mit ihrem Netzwerk für Projekte einsetzen, die direkt bei den Menschen ankommen.

