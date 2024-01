„Tyre Extinguishers“ in Potsdam unterwegs Das sollten Sie tun, wenn die Autoreifen platt sind

Sie schlagen immer nachts zu, die Aktivisten der Gruppe „Tyre Extinguishers“. An mehr als 400 Autos haben unbekannte Anhänger der international agierenden Bewegung in Potsdam seit dem vergangenen Jahr Luft aus den Reifen gelassen. Zuletzt wurde Am Stern nach Polizeiangaben eine hohe zweistellige Zahl von Autos lahmgelegt.