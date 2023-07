Über Longdrinks, Lasagne und Liebe Das Bosse-Konzert im Waschhaus war sentimental und sommerlich

Was für eine Sommernacht, in der schon vor dem Konzert so viel Gelassenheit lag: Bosse sollten am Samstagabend ursprünglich in der Arena spielen, wurden dann aber doch auf die Open-Air-Bühne am Waschhaus gelassen. Eine gute Entscheidung: Nichts könnte besser passen als diese lyrische Ergriffenheit zur untergehenden Sonne - dieses fantastische Sommerkonzert in die Dauerdämmerung der Arena einzumauern, wäre ein Fehler gewesen. So viel Lyrik gehört an die frische Luft.