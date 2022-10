Um Trinkwasserqualität zu gewährleisten Rohrnetzspülungen in Eiche, Golm und Bornstedt notwendig

Vom 3. Oktober bis zum 22. November führt die Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP) in Eiche, Golm und Bornstedt Spülungen der gesamten Trinkwasserrohrleitungen durch. Die Arbeiten werden jeweils zwischen 22 Uhr bis ca. 6 Uhr, durchgeführt.

Wie die Netzgesellschaft mitteilte, solle damit weiter die Trinkwasserqualität des Gebiets gewährleistet sein. In dieser Zeit könne es zu Eintrübungen des Trinkwassers kommen, die jedoch keine gesundheitlichen Risiken bürgen. Außerdem könne der Wasserdruck nachlassen.

Die Kunden werden gebeten, alle an Wasserleitungen angeschlossenen Geräte in dieser Zeit nur unter Aufsicht zu nutzen. Die Ankündigung der Wartungsarbeiten erfolgt zwei Tage im Voraus per Handzettel und übers Internet unter https://www.swp-potsdam.de/de/wasser/rohrnetzspülungen/ , Havarienummer 0331 / 6612407 sowie 0800 / 0112832 (gebührenfrei).

