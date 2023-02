Unbekannte zündeten Kabel an Zweifache Brandstiftung in Babelsberg

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Babelsberg zwei Brände gelegt. Wie die Polizei mitteilte, wurde kurz nach Mitternacht in der Karl-Liebknecht-Straße ein aus der Erde ragendes und kurz zuvor verlegtes Kabel angezündet. Das Feuer an der Ummantelung des Kabels griff auf eine Hauseingangstür über, die erheblich beschädigt wurde.

Kurze Zeit später bemerkten die alarmierten Polizisten in einer Nachbarstraße ein weiteres brennendes Kabel. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher aus ihrem Streifenwagen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos. Verdächtige Personen wurden nicht ermittelt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

