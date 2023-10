Unbekannter wollte Lebensmittel stehlen Ladendieb verletzt Potsdamer Ladendetektiv

Ein Dieb hat in einem Potsdamer Supermarkt am Donnerstagnachmittag einen Ladendetektiv angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Unbekannte Lebensmittel in den Rucksack gepackt haben. Als er das Geschäft in Babelsberg verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen, wurde er von dem Ladendetektiv angesprochen und festgehalten.

Daraufhin beleidigte und bedrohte der ertappte Ladendieb den Supermarkt-Mitarbeiter. Zudem wurde er handgreiflich, ehe er die Flucht ergriff. Polizisten suchten die Umgebung nach dem Verdächtigen ab. Den Dieb konnten sich aber nicht fassen. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Der Ladendetektiv erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen.