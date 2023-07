Unfall auf der Nutheschnellstraße Motorradfahrer in Potsdam schwer verletzt

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Potsdam schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16.40 Uhr von der Nutheschnellstraße auf die Autobahn 115 in Richtung Berlin auffahren. Dabei habe er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Daraufhin fuhr der 21-Jährige mit seiner Maschine gegen die Schutzplanke. Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungshubschrauber ihn in eine Spezialklinik. Nach dem Unfall war die Auffahrt wegen der Bergungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Laut einer vorläufigen Schätzung entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.