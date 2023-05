Unfall im Potsdamer Berufsverkehr Autofahrerin fährt Radfahrer an

Eine Autofahrerin hat am Dienstagmorgen in der Potsdamer Innenstadt einen 53 Jahre alten Radfahrer angefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 31-jährige Frau den Radler offenbar übersehen. Daraufhin kam es im morgendlichen Berufsverkehr gegen 7.45 Uhr in der Humboldtstraße zum Zusammenstoß.

Der 53-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, ehe er zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus kam. Das Fahrrad wurde vor Ort gesichert abgestellt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3000 Euro.