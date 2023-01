Unfall mit drei Verletzten Karambolage im Potsdamer Norden

Bei einem Auffahrunfall sind am Donnerstagmorgen in Potsdam drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kamen zwei Personen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Unfall in der Nedlitzer Straße in der Nauener Vorstadt waren vier Autos beteiligt.

Zwei Fahrzeuge waren nach der Karambolage nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 22.000 Euro. Der Unfall hatte sich gegen 7.30 Uhr ereignet. Der genaue Hergang ist noch unklar.

