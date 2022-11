Unfall vor Potsdamer Rathaus Tramverkehr kurzzeitig unterbrochen

Nach einem Unfall am Potsdamer Rathaus ist am Freitagmittag der Tramverkehr zwischen Platz der Einheit und Kirschallee/Campus Jungfernsee kurzzeitig unterbrochen gewesen. Eine Autofahrerin war mit ihrem Wagen an der Straßenkante vor dem Stadthaus abgerutscht und in Fahrtrichtung Nauener Tor in die Bahntrasse geraten.

Gegen 13.15 Uhr war die Störung behoben. Es kam aber noch zu Verspätungen. Das teilte der Potsdamer Verkehrsbetrieb ViP auf Twitter mit. Nach dem Vorfall hatten sich auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Rathaus zeitweise vier Straßenbahnen gestaut.

