Ursache unklar Sportboot in Potsdamer Yachthafen gesunken

Im Yachthafen in Potsdam-West ist in der Nacht zu Freitag ein Sportboot gesunken. Die Feuerwehr setzte am Morgen im Wasser Ölsperren aus, weil aus dem Boot Öl ausgelaufen war. Neben 13 Einsatzkräften der Feuerwehr war auch die Wasserschutzpolizei vor Ort.

Warum das Boot unterging, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Für die Bergung ist der Eigentümer zuständig. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung auf.