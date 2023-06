Vater als Komplize Teenager raubt 18-Jährige am S-Bahnhof Babelsberg aus

Ein Teenager hat am Sonntagmorgen im S-Bahnhof Babelsberg eine 18-Jährige beraubt – offenbar arbeitete er dabei mit seinem Vater zusammen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt der 14-Jährige die Frau am Bahnsteig am Arm fest, um ihr aus der Handtasche das Handy und das Portemonnaie zu stehlen.

Als sich die 18-Jährige gegen den Übergriff wehren wollte, kam es zu einem Handgemenge und der Jugendliche riss auch noch die Smartwatch der Frau an sich. „Das Diebesgut übergab er anschließend seinem anwesenden Vater“, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Kurz darauf wurden Vater und Sohn von Polizisten kontrolliert, nachdem Zeugen die Beamten alarmiert hatten. Die Beute wurde gefunden und der 18-Jährigen ausgehändigt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Raubes auf. Die Verletzung der Fürsorgepflicht durch den beim Raub anwesenden Vater des jugendlichen Täters wurde dem zuständigen Jugendamt angezeigt. Den Angaben nach überstand die Frau den Überfall unverletzt.