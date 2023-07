Verdacht auf Brandstiftung Feuerwehr-Einsatz auf dem Potsdamer Brauhausberg

Feuerwehr-Einsatz auf dem Potsdamer Brauhausberg: Am späten Sonntagabend hat es in einem leerstehenden Nebengebäude des alten Landtags – dem sogenannten Kreml – gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Beamte sicherten in der Nacht Spuren. Am Montag sollten Kriminaltechniker den Brandort untersuchen.

Ein Zeuge hatte das Feuer gegen 23 Uhr bemerkt. Es brannte den Angaben zufolge in drei Räumen. „Die Einsatzkräfte löschten die kleineren Brandstellen, ehe sich das Feuer ausbreiten konnte“, teilte die Polizei mit. Zur Höhe des möglicherweise entstandenen Sachschadens konnten am Montagmorgen noch keine Angaben gemacht werden.