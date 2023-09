Verdacht auf Brandstiftung Polizei löscht brennendes Auto in Babelsberg

Erneut hat in Potsdam ein Auto gebrannt. Der Wagen wurde in der Nacht zu Montag im Stadtteil Babelsberg in der Großbeerenstraße mutmaßlich von einem oder mehreren Brandstiftern angezündet. Darauf deuten nach Angaben der Polizei Spuren hin, die vor Ort gesichert wurden. Der am hinteren rechten Kotflügel brennende Smart wurde von den Polizeibeamten gelöscht.

„Eine Befragung der Zeugen und von Anwohnern brachte zunächst keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige“, teilte die Polizeidirektion West mit. Auch im Rahmen einer Fahndung im Umfeld des Brandorts stießen die Einsatzkräfte auf keine verdächtigen Personen.

Von Amts wegen nahm die Polizei eine Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Schaden an dem Auto beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf 3000 Euro.

Erst in der Nacht zu Freitag war in der Potsdamer Innenstadt in der Nähe des Platzes der Einheit ein Mercedes in Flammen aufgegangen. Das Auto wurde durch den Brand zerstört. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Hinweise darauf, dass dieselben Personen für die beiden Brände verantwortlich sind. Das teilte die Polizei auf PNN-Nachfrage mit.