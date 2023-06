Verdacht auf mehrere Knochenbrüche Motorradfahrer in Potsdam bei Sturz schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am späten Mittwochabend in der Innenstadt gestürzt und schwer verletzt worden. Der 54-Jährige hatte in der Berliner Straße zuvor mit seinem Gefährt offenbar einen Bordstein, der die Straßenbahngleise von der Fahrbahn trennt, berührt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Motorradfahrer kam mit dem Verdacht auf mehrere Knochenbrüche in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unklar. Ein Abschleppdienst barg das Motorrad. Wegen des Unfalls wurde die Berliner Straße in Richtung Glienicker Brücke vorübergehend gesperrt.