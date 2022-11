Verfolgungsjagd in Potsdam Polizei stellt flüchtenden Pizzaboten

Wilde Szenen in Potsdam: Nach einer Verfolgungsjagd mit gleich drei Einsatzautos hat die Polizei am frühen Donnerstagabend einen Pizzafahrer gestellt, der vor einer Kontrolle geflüchtet war. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte den Lieferanten in der Zeppelinstraße gegen 17.30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem sie das elektronische Haltesignal „Stop Polizei“ einschalteten, habe der Mann Gas gegeben und zu flüchten versucht.

Daraufhin hätten die Polizisten die Verfolgung aufgenommen und weitere Einsatzkräfte alarmiert. Den Angaben nach ist der Pizzabote mit so hoher Geschwindigkeit über die Kreuzung Kastanienallee/ Zeppelinstraße gefahren, dass die Reifen quietschten. Viele Berufspendler seien aus der „Alltagslethargie gerissen“ worden, heißt es.

Zugleich sei dem Fahrer ein ebenfalls mit Blaulicht und Sirene fahrender VW T6 der Polizei entgegengekommen und habe den Pizzalieferanten von vorn zu stoppen versucht. Insgesamt seien drei Polizeiautos im Einsatz gewesen. Letztlich konnte der Flüchtende gestellt werden.

Mann ohne Führerschein unterwegs

Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis bei sich trug. Zu Schäden ist es laut Mitteilung nicht gekommen.

Die Polizei sprach von einer „filmreifen Verfolgungsjagd“ und betonte, der Einsatz sei eine große Herausforderung gewesen, weil es zugleich darum gegangen sei, den Fahrer zu stoppen und die Gefahren für die Allgemeinheit zu minimieren.

