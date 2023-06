Versteckt hinter einem Gebüsch Exhibitionist in Potsdamer Innenstadt

Die Polizei hat am Dienstagabend in der Potsdamer Innenstadt einem Exhibitionisten einen Platzverweis erteilt. Der Mann hatte, teilweise durch ein Gebüsch verdeckt, sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Passanten hatten den Vorfall bemerkt und die Polizei informiert.

„Polizeibeamte fanden den Mann und ließen ihn sein Tun beenden“, teilte die Polizeidirektion West am Mittwoch mit. Gegen den 45-Jährigen wurde Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen erstattet. Dem Platzverweis kam er nach.

Am Dienstagabend hatte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Potsdams alter Mitte getroffen. Von dem Exhibitionisten bekamen die beiden Staatsmänner aber nichts mit. Der 45-Jährige sei einige Hundert Meter entfernt entdeckt worden, teilte die Polizei auf PNN-Nachfrage mit.