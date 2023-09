Von Auto angefahren Radfahrerin bei Abbiegeunfall in Potsdam verletzt

Eine 54 Jahre alte Radfahrerin ist am Freitagvormittag in Potsdam von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 68-jährige Fahrerin des Wagens der Radfahrerin im Wohngebiet Am Stern in der Beethovenstraße die Vorfahrt genommen.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 54-Jährige. Ein Rettungsdienst versorgte die Frau zunächst vor Ort. Dann kam sie zur weiteren Behandlung ihrer leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.