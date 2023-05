Von Berliner Rettungskräften Vermisster Dennis S. aus Potsdam wieder aufgefunden

Aufatmen im Vermisstenfall Dennis S.: Der 36 Jahre alte Potsdamer ist wieder aufgetaucht und wohlauf. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach griffen Berliner Rettungskräfte Dennis S. bereits am Montagnachmittag auf und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei hatte eine Suche nach Dennis S. eingeleitet, nachdem er am Montagvormittag im Stadtteil am Stern verschwunden war. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz. Die Sorge um den 36-Jährigen war groß, da er nach Angaben der Polizei unter einer autistischen Erkrankung leidet und sich nicht verständlich artikulieren kann.