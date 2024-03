Vorbereitung auf Nations League Deutschlands Volleyballerinnen spielen erstmals in Potsdam

Premiere für Potsdam: Erstmals bestreitet Deutschlands Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen ein Länderspiel in der Landeshauptstadt. Gegner am 10. Mai (19.30 Uhr) in der MBS-Arena ist Rumänien. Die Partie dient der Vorbereitung auf die Volleyball Nations League (VNL). Bei dem Turnier kann sich die Nationalmannschaft ein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) sichern. Das erste von zwölf Gruppenspielen in der Nations League bestreiten die deutschen Volleyballerinnen am 15. Mai im türkischen Antalya gegen Frankreich.

Rumänien wird vom früheren SC-Potsdam-Coach Guillermo Naranjo Hernández trainiert. Ihm zur Seite steht Riccardo Boieri, der in Potsdam im Vorjahr auf Hernández gefolgt war. Im Kader der Rumäninnen steht zudem die Potsdamer Außenangreiferin Rodica Buterez. „Sie werden uns fordern und nerven, es wird sicher ein interessantes Spiel“, sagte der deutsche Nationaltrainer Vital Heynen über den Gegner.

Deutschlands Kapitänin Lena Stigrot freut sich bereits auf das Spiel in Potsdam. „Die Stimmung ist immer super, ich hoffe, dass wir die Halle voll bekommen und uns perfekt vorbereiten und einstimmen können für die wichtigste VNL, die wir je gespielt haben“, sagte Stigrot, die für den italienischen Verein Cuneo Granda San Bernardo spielt.

Tickets für das Spiel deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien gibt es bei ticketmaster.de und unter der telefonischen Hotline (01806) 999 0000.