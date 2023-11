Vorfahrt missachtet Autofahrer fährt in Potsdam 17-jährigen Radfahrer an

Ein 76 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag im Potsdamer Stadtteil Babelsberg einen Radfahrer angefahren. Zuvor hatte der 76-Jährige dem Radler die Vorfahrt genommen.

Bei dem Zusammenstoß an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße/Alt Nowawes stürzte der 17-jährige Radfahrer und verletzte sich leicht am Bein. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Teenager wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt, ehe für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus kam. Das Fahrrad wurde vor Ort gesichert abgestellt.