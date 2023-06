Vorfahrt missachtet Radfahrer in Babelsberg bei Unfall leicht verletzt

In Potsdam ist erneut ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei nahm ein 65 Jahre alter Autofahrer am Mittwochvormittag einem 60-jährigen Fahrradfahrer in der Großbeerenstraße in Babelsberg Süd offenbar die Vorfahrt. Daraufhin sei es zu einer leichten Berührung gekommen. Der 60-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf. In Potsdam werden immer wieder Radfahrerinnen und Radfahrer bei Unfällen verletzt – häufig bei Zusammenstößen mit Autos.