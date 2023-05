Während einer Einsatzfahrt Potsdamer Streifenwagen stößt mit Tram zusammen

In der Potsdamer Innenstadt ist am Freitagvormittag ein Streifenwagen während einer Einsatzfahrt mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte das Polizeiauto in der Friedrich-Ebert-Straße gegen 11 Uhr seitlich mit einer entgegenkommenden Tram der Linie 96. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste in der Straßenbahn.

Ein anderer Streifenwagen nahm den Unfall auf. Trams konnten den Bereich vorübergehend nicht befahren. Denn bis zum Eintreffen der Polizisten durfte die Unfallstelle nicht verändert werden. Gegen 12 Uhr war die Räumung abgeschlossen. Im Anschluss kam es noch zu Verzögerungen im Straßenbahn-Verkehr. Laut einer Schätzung beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 5000 Euro.