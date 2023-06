Waldgebiet in Drewitz umstellt Schussgeräusche in Potsdamer Waldstück geben Rätsel auf

Mutmaßliche Schussgeräusche haben am Donnerstagnachmittag im Potsdamer Stadtteil Drewitz für Aufregung gesorgt. Mehrere Zeugen hatten die Polizei unabhängig voneinander alarmiert, weil sie meinten, in einem Waldstück an der Trebbiner Straße Schüsse gehört zu haben.

Einsatzkräfte der Polizei und der Bereitschaftspolizei umstellten das Areal und suchten es systematisch ab. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Im Wald entdeckten die Polizisten allerdings niemanden. Die Ursache für die Knallgeräusche konnte nicht geklärt werden. Von Amts wegen nahm die Polizei eine Anzeige wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Waffengesetz auf.