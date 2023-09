Leipziger Dreieck in Potsdam Ampeln sind stundenlang ausgefallen – Kabelfehler war die Ursache

Großes Durcheinander am Leipziger Dreieck: An einem der Potsdamer Hauptverkehrsknotenpunkte sind am Montagmorgen die Ampeln stundenlang ausgefallen. Deswegen war in dem Bereich besondere Rücksichtnahme der Autofahrerinnen und Autofahrer gefragt.

Ursache war ein Kabelfehler. Das teilte eine Stadtsprecherin auf PNN-Nachfrage mit. Um den Defekt schnellstmöglich zu beheben, mussten die Ampeln abgeschaltet werden. Am Nachmittag sollte der Fehler behoben sein und die Anlagen wieder den Verkehr regeln.

Das Leipziger Dreieck ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, sondern auch eine Dauerbaustelle. Derzeit ist die Leipziger Straße nach Angaben der Stadt stadteinwärts als Einbahnstraße freigegeben. Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen.

Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung. Es besteht Staugefahr in allen Richtungen.