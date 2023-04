Wegen Krankheitswelle Heimspiel des SV Babelsberg 03 fällt aus

Das für Freitag (21.4.) geplante Heimspiel des Fußball-Regionalligisten SV Babelsberg 03 gegen den VfB Germania Halberstadt fällt aus. Die Partie kann wegen einer akuten Krankheitswelle innerhalb der Potsdamer Mannschaft nicht stattfinden. Das teilte der SVB mit. Die Begegnung sollte um 19 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion angepfiffen werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Bereits gekaufte Tickets erhalten ihre Gültigkeit.

Zuletzt hatten die Babelsberger am vergangenen Freitag beim Berliner AK einen dreifachen Punktgewinn knapp verpasst. Nachdem die Potsdamer schon mit 2:0 führten, glichen die Gastgeber kurz vor Schluss zum 2:2-Endstand aus. In der Tabelle liegt der Kiezklub auf Rang neun. Die Halberstädter, die am Dienstagabend durch ein 0:0 bei der Reserve von Hertha BSC einen Punkt ergatterten, belegen den 17. und vorletzten Platz der Nordost-Staffel.