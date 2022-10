Wetteifern um Begrünung Freies Tor fordert noch mehr Grün für Potsdams Innenstadt

Die Forderung der Bürgerinitiative Mitteschön nach einer Begrünung bestimmter Bereiche der Innenstadt kritisiert der Bürgerverein Potsdamer Innenstadt – Freies Tor – als für zu kurz gegriffen. Der Bürgerverein teile zwar die Auffassung, dass es in der historischen Innenstadt viel mehr Grün geben soll.

Die diesbezüglichen Bemühungen sollten jedoch nicht auf den Bereich rund um den Landtag, Turm der Garnisonkirche und das Hotel Mercure beschränkt bleiben, mahnt Freies Tor an. Man fordere schon seit Jahren eine Begrünung der Breiten Straße im Bereich zwischen Dortustraße und Zeppelinstraße. „Dieser Teil der Breiten Straße bedarf ebenfalls der Aufmerksamkeit; die Bemühungen um eine Verschönerung dürfen nicht an der Einmündung Dortustraße Halt machen“, erklärt Freies-Tor-Vorsitzende Ellen Chwolik-Lanfermann.

Nicht teilen kann der Bürgerverein Potsdamer Innenstadt nach eigenen Angaben auch die Mitteschön-Kritik an der neu gestalteten Plantage als „Steinwüste“. Freies Tor habe dazu eine ganz andere Einschätzung: Hier sei unter Einbeziehung künftiger Nutzergruppen in die Planung ein insgesamt ausgewogen gestaltetes Areal entstanden. Der Spielplatz etwa erfreue sich großer Beliebtheit und sei eine „echte Bereicherung“, so Chwolik-Lanfermann.

Zur Startseite