Wieder Brand im Potsdamer Otterkiez Polizei prüft Zusammenhang zwischen Feuern

Am Dienstagabend hat es erneut in einem Mehrfamilienhaus in der Straße am Otterkiez im Stadtteil Schlaatz gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde das Feuer um 20.24 Uhr gemeldet. Demnach mussten mehrere Aufgänge des Wohnblockes geräumt werden, während das Feuer gelöscht wurde.

Den Angaben zufolge wurde von bislang unbekannten Tätern im Keller gelagerter Unrat und Sperrmüll in Brand gesetzt. Personen kamen nicht zu Schaden, das Haus blieb bewohnbar.

Wie berichtet hatte es erst am Montagabend in einem anderen Mehrfamilienhaus in der Straße Otterkiez gebrannt. Dabei wurde eine 15-Jährige wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, werde ein Zusammenhang geprüft.

