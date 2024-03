Wieder in Potsdam-West Drei Autos gehen in Flammen auf

Hat ein Feuerteufel es auf Autos in Potsdam-West abgesehen? In der Nacht zu Freitag standen in dem Stadtteil drei Fahrzeuge in Flammen, schon in der Nacht zuvor hatte in der Gegend ein Wagen gebrannt.

Die drei Autos, die am frühen Freitagmorgen in Flammen aufgingen, standen nebeneinander auf einem Parkplatz in der Forststraße. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde niemand verletzt. Es befanden sich keine Personen in den Autos. Die Feuerwehr wurde um 2.40 Uhr an den Brandort gerufen.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag brannte in Potsdam-West ein Auto – wenige hundert Meter entfernt in der Straße Am Luftschiffhafen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die Kriminalpolizei ermittelt. Auch in diesem Fall wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro.