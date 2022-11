Wieder Kellerbrand im Schlaatz Teenager ins Krankenhaus gebracht

Erneuter Brand in einem Wohnhaus im Potsdamer Stadtteil Schlaatz: Die Feuerwehr ist am Dienstag gegen 13 Uhr zu einem Löscheinsatz in die Straße Wiesenhof geeilt. Dort war im Kellerbereich eines Hauses ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist unbekannt. Ein 13 Jahre altes Kind kam wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Ob ein Zusammenhang mit zwei Kellerbränden besteht, die sich in der Vorwoche in der Nähe des Einsatzortes ereignet hatten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden mehrere Personen über die Drehleiter in Sicherheit gebracht. Im Haus hatte sich durch das Feuer Qualm verbreitet und die Gesundheit der Mieter:innen gefährdet. „Die Feuerwehr evakuierte die betroffenen und im Keller verbundenen Hausaufgänge“, teilte die Polizei mit. Zur Betreuung der in Sicherheit gebrachten Anwohner:innen kam der Rettungsbus der Feuerwehr zum Einsatz.

Das Feuer wurde noch am Nachmittag gelöscht. Im Anschluss führten die Einsatzkräfte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch. Während des Einsatzes war die angrenzende Straße Am Nuthetal abgesperrt. Im Zuge der Ermittlungen zur Brandursache werden Kriminalisten den Brandort begutachten. Anwohner:innen und Personen im Umfeld des Einsatzortes wurden bereits befragt. Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht zu beziffern, so die Polizei.

Erst in der vergangenen Woche hatte es am Schlaatz zweimal in Mehrfamilienhäusern im Otterkiez gebrannt. In beiden Fällen befand sich der Brandherd im Keller. Nach dem ersten Brand am Montagabend kam eine 15-Jährige wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Am Abend darauf hatte es erneut gebrannt - aber in einem anderen Mehrfamilienhaus. Ob zwischen den beiden Feuern ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

