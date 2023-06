Zusammenstoß in Drewitz Zwei Frauen bei Verkehrsunfall in Potsdam verletzt

Bei einem Unfall am Montagnachmittag im Potsdamer Stadtteil Drewitz sind zwei Frauen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß eine 37 Jahre Autofahrerin an der Kreuzung Drewitzer Straße/Tiroler Damm mit dem Wagen einer 63-Jährigen zusammen. Den Angaben zufolge fuhr sie gegen das Auto, weil sie beim Abbiegen den übrigen Verkehr nicht ausreichend im Blick hatte.

Beide Frauen wurden zunächst an der Unfallstelle in einem Rettungswagen behandelt, ehe sie für weitere Untersuchungen in eine Klinik kamen. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Nach Angaben der Polizei entstand laut einer Schätzung ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.