Zusammenstoß mit Auto Fahrradfahrer bei Unfall in Potsdam verletzt

Bei einem Unfall in der Potsdamer Innenstadt ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach stießen in der Yorckstraße an der Ecke zur Dortustraße ein 18 Jahre alter Fahrradfahrer und eine 76-jährige Autofahrerin zusammen. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar, die Ermittlungen dazu laufen noch, bestätigte die Polizei auf PNN-Nachfrage.

Der Radfahrer kam nach der Kollision und einer Behandlung durch den Rettungsdienst für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.