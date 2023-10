Zusammenstoß mit Auto Neunjähriger Radfahrer in Potsdam verletzt

Ein neun Jahre alter Radfahrer und eine 86-jährige Radfahrerin sind am Montag bei Unfällen in Potsdam verletzt worden.

In Bornstedt stieß ein Junge mit einem BMW zusammen, als er am Nachmittag mit seinem Rad die Hermann-Mattern-Promenade überqueren wollte. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Neunjährige erlitt leichte Verletzungen. Seine Eltern holten ihn am Unfallort ab. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Wenige Stunden zuvor war im Brentanoweg eine 86-jährige Radfahrerin mit dem Wagen eines 60 Jahre alten Autofahrers zusammengeprallt. Rettungssanitäter brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der 60-Jährige blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.