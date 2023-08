Zusammenstoß mit Rollstuhlfahrer Radfahrerin bei Unfall in Potsdam verletzt

Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag im Potsdamer Wohngebiet Zentrum Ost bei einem Zusammenstoß mit einem Rollstuhlfahrer verletzt worden. In der Innenstadt prallte eine Radfahrerin gegen ein Auto. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr sie bei Rot über die Ampel.

Der Unfall in Zentrum Ost ereignete sich gegen 17 Uhr, als eine 54-Jährige mit ihrem Rad in der Babelsberger Straße verkehrsbedingt bremsen musste und ein 83-jähriger Rollstuhlfahrer auf ihr Fahrrad auffuhr. Dadurch stürzte die Frau auf die Straße. Als der Rollstuhlfahrer dem fallenden Rad ausweichen wollte, fuhr er die Radfahrerin erneut an. Die 54-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Auto kann nicht mehr ausweichen

Kurz zuvor wollte eine 39-jährige Radfahrerin in der Innenstadt auf Höhe des Marstalls die Breite Straße überqueren – trotz roter Ampel. Ein 63-jähriger Autofahrer, der in Richtung der Langen Brücke unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß.

„Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich“, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.