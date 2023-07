Zusammenstoß von zwei E-Bikes in Potsdam Frau bei Unfall auf der Lagen Brücke verletzt

Eine 53-jährige Radfahrerin war am Dienstag (18. Juli) gegen 17 Uhr auf der Langen Brücke in Potsdam unterwegs und fuhr an einer Ampel auf einen dort stehenden 38-jährigen Radfahrer auf. Beide Personen waren mit einem E-Bike unterwegs.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Frau offenbar nicht bemerkt, dass der Mann an der Ampel halten musste. So sei es zum Auffahrunfall gekommen. Die Frau stürzte und verletzte sich an der Schulter. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Räder blieben unbeschädigt.