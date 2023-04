Zweifelsfrei identifiziert Vermisster Potsdamer tot aufgefunden

Der seit mehr als zwei Monaten vermisste Potsdamer Andreas M. ist tot. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde sein Leichnam bereits am 25. März in der Havel aufgefunden. Nun sei Andreas M. zweifelsfrei identifiziert worden. „Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor“, hieß es seitens der Polizeidirektion West.

Andreas M. wurde seit dem 20. Februar 2023 vermisst. Zuletzt war der 57-Jährige an seinem Zuhause im Wohngebiet am Stern gesehen worden. Bei der vergeblichen Suche nach dem Vermissten setzten die Einsatzkräfte auch einen Polizeihubschrauber ein.