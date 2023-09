Polizei setzt Taser ein Aggressiver 34-Jähriger bedroht Gruppe mit Messer

Ein aggressiver 34-Jähriger ist vor dem Potsdamer Hauptbahnhof mit einer Gruppe in Streit geraten. Dabei soll der Mann auch ein Küchenmesser in der Hand gehalten haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war er am Dienstag mit dem Messer zunächst auf die Gruppe zugegangen. Einem 39-Jährigen sei es gelungen, dem Mann das Messer abzunehmen. Der 34-Jährige habe daraufhin eine Glasflasche in Richtung des 39-Jährigen geworfen. Er verfehlte den Mann, sodass niemand verletzt wurde.

Als die hinzugerufenen Polizisten den Mann ansprachen, sei er sofort aggressiv und drohend auf die Beamten zugegangen. Trotz mehrmaliger Aufforderung und der Androhung, den Taser einzusetzen, wich der 34-Jährige laut Polizei nicht zurück. Daraufhin setzten die Beamten die Elektroschockpistole ein, der Mann ging demnach zu Boden und wurde fixiert. Anschließend habe er sich wieder beruhigt.

Ein Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben einen Wert von gut zwei Promille. Gegen den Mann wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (dpa)