Polizeibericht für Potsdam Radfahrerin und Fußgänger bei Unfällen verletzt

Ein Radfahrer und ein Fußgänger sind am Samstagvormittag in Potsdam bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Beim Wenden an der Kreuzung von Heideweg und Pestalozzistraße fuhr ein Autofahrer nach Angaben der Polizei eine 61-jährige Radlerin an. Die Frau habe zwar das Vorhaben des 22-Jährigen zwar erkannt und versuchte zu bremsen, dieser sei jedoch plötzlich rückwärts gefahren. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und wurde am Kopf verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Etwa eine halbe Stunde zuvor, gegen 11.10 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Ein 17-Jähriger fuhr an der Lange Brücke Ecke Humboldtstraße zu dicht an einem 57-Jährigen vorbei, wodurch es zu einer Schulterberührung kam, wie es von der Polizei hieß. Der Fußgänger stürzte und erlitt eine Platzwunde an der Lippe. Er wurde ambulant behandelt und konnte schließlich wieder entlassen werden. (PNN)