Alles ist Tanz Kombinat verfilmt „Lost in Formation“

Kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie Ende 2019 feierte das Potsdamer Künstlerkollektiv Kombinat eine Uraufführung in der Fabrik: „Lost in Formation“ hieß die Tanztheaterproduktion. 2023 entwickelt die Choreografin Paula E. Paul und der Medienkünstler Sirko Knüpfer dafür ein neues Format: Es entstand ein essayistischer Kurzfilm, ohne gesprochene Sprache. Er wird am 27. Januar im Rahmen des Made-in-Potsdam-Festivals präsentiert.