Axel Hacke parliert über das Leben Kultkolumnist zu Gast im Waschhaus

Axel Hacke ist kein Unbekannter. Der Kult-Kolumnist der „Süddeutschen Zeitung“ – vielen bekannt durch seine Kolumne „Das Beste aus aller Welt“ - stellt am Samstag (3.12.) im Waschhaus sein jüngstes Buch vor. „Ein Haus für viele Sommer“ erzählt Geschichten aus dem Leben eines Mannes, der mit seiner Familie seit einem halben Jahrhundert sämtliche Ferien in einem geheimnisvollen Turm in einem italienischen Dorf verbringt.

Darüber hinaus parliert Hacke über das Leben, er gibt Einblicke in seine Arbeit und vermittelt seine Liebe zur Literatur. Dabei wird Heiteres wird mit philosophischen gemixt, manches ist komisch, anderes stimmt nachdenklich. Eine Lesung als Gesamtkunstwerk, Beginn ist um 20 Uhr.

