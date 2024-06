Brandenburg las Antje Rávik Strubel gibt Einblicke in neuen Roman

Es werde immer schwerer, neue brandenburgische Autorinnen und Autoren zu entdecken, sagt Hendrik Röder, Organisator der Reihe „Brandenburg liest“. Davon dürften die Gäste in den vollbesetzten Villa Quandt am Samstagabend allerdings nichts gemerkt haben. Wie reich das Land an erstklassigen Literaturschaffenden ist, zeigte sich auch diesmal. Es lasen Antje Rávik Strubel, André Kubiczek, Annette Mingels, Björn Kern und Yvonne Zitzmann.