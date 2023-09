Bravo-Punks für 22 Mark „Die Ärzte“ kehren nach Potsdam zurück – nach 28 Jahren

Haben Die Ärzte nach 1995 noch einmal in Potsdam gespielt oder nicht? Gerüchte gab es immer wieder über Geheimkonzerte unter falschem Namen, und die gab es ja tatsächlich – ohne Ankündigung, in kleinen Clubs, als Überraschung. Dass es so ein Konzert auch mal Ende der Neunziger in Potsdam gab – im Nil-Club oder im Lindenpark -, wurde immer wieder gemunkelt, bestätigen will es jedoch niemand. Und so bleibt es beim letzten Konzert am 19. April 1995 im Lindenpark, bevor die selbst ernannte „Beste Band der Welt“ am Dienstag (5. September) und Mittwoch wieder zwei Konzerte im Waschhaus gibt.