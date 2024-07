Daniel Zamani verlässt Museum Barberini Impressionismus-Experte wechselt von Potsdam nach Baden-Baden

Das Museum Barberini hat den Abschied von Impressionismus-Experte Daniel Zamani verkündet. Zamani ist seit Montag (1. Juli) künstlerischer Leiter und Mitglied des Vorstands am Museum Frieder Burda in Baden-Baden (Baden-Württemberg).

„Daniel Zamani verlässt das Museum Barberini nach über sechs Jahren äußerst erfolgreicher Zusammenarbeit und zahlreichen Ausstellungen, die unser Publikum begeistert haben“, teilte Barberini-Direktion Ortrud Westheider mit.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zamani wechselte im Januar 2018 ans Barberini. Zuvor hatte er an der englischen Elite-Universität Cambridge Kunstgeschichte und Architektur studiert und 2016 promoviert. An der École du Louvre in Paris schloss er ein Diplom in Museologie als Jahrgangsbester ab. Dann arbeitete er am Städel Museum in Frankfurt am Main.

Für das Barberini kuratierte er zahlreiche Ausstellungen – unter anderem „Monet. Orte“ (2020) und „Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne“ (2022/23). Zum Abschied kuratiert Zamani die Retrospektive „Maurice de Vlaminck. Rebell der Moderne“, die im kommenden September auf die Modigliani-Ausstellung folgt. Zamani war auch für die Leitung der Sammlung Hasso Plattner, der kürzlich das 40. Werk von Claude Monet hinzugefügt wurde, zuständig.

„Die Möglichkeit, das Programm am Museum Barberini mitzugestalten, war eine großartige Chance für mich“, sagte Zamani. „Ich habe in den fast sieben Jahren hier am Barberini wahnsinnig viel dazu gelernt und die Zeit in Potsdam sehr genossen.“

Zamanis neuer Arbeitgeber war 2021/22 Kooperationspartner des Barberini für eine große Überblicksschau zum russischen Impressionismus. „Ich würde mich freuen, wenn sich durch Daniel Zamanis Wechsel weitere Synergien zwischen den beiden Häusern entwickeln könnten“, sagte Westheider.