Manacorda-Nachfolge geklärt Dirigent François Leleux übernimmt Leitung der Kammerakademie Potsdam

Der französische Oboist und Dirigent François Leleux übernimmt an der Kammerakademie Potsdam (KAP) ab der Saison 2025/26 den Posten des Künstlerischen Leiters. Das teilte die KAP am Montag mit. Leleux tritt die Nachfolge von Antonello Manacorda an, der seinen Abschied als Chefdirigent zum Ende der Spielzeit 2024/25 im vergangenen Herbst verkündet hatte und der KAP als Ehrendirigent erhalten bleibt.

„Das Musizieren mit der Kammerakademie Potsdam ist eine Freude und eine faszinierende Herausforderung. Die Musiker*innen sind fantastisch und offen für Neues. Es wird eine wichtige und aufregende Zeit in meinem Leben als Künstler. Ein Fest für die Ohren!“, wird Leleux in der Mitteilung zitiert. Zuletzt war der Franzose künstlerischer Partner der Camerata Salzburg und Artist-in-Association beim Orchestre de Chambre de Paris.

Leleux sei bekannt für seine unbändige Energie und Leidenschaft, so die KAP. „Seine künstlerische Expertise, seine innovativen Programmideen und seine verbindende Art, mit der er Bühne und Publikum zusammenbringt, machen ihn zu einem wunderbaren Partner für die KAP und für Potsdam“, sagte die künstlerische Geschäftsführerin Adriana Kussmaul.

Als Dirigent und Solist arbeitete Leleux bereits mit zahlreichen renommierten Orchestern wie dem New York Philharmonic Orchestra oder auch dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin zusammen. In der kommenden KAP-Spielzeit tritt er am 1. März 2025 bei einem Sinfoniekonzert im Nikolaisaal auf.

Bereits in der Vorwoche hatte die KAP bekannt gegeben, dass Céline Couson ab dem 1. Juni 2024 die Stelle der kaufmännischen Geschäftsführerin übernimmt. Sie folgt auf Alexander Hollensteiner, der die Leitung des Berlin-Büros von Askonas Holt, einer internationalen Managementagentur für klassische Musik, übernimmt.