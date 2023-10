Männerkisten im Labyrinth „Dädalus und Ikarus“ in Bademänteln und Boxershorts

Mit den überlieferten Abbildern großer antiker Heldengestalten haben die beiden wenig gemein. Dädalus und Ikarus schlurfen in grauen Bademänteln, mit spitzen Narrenschuhen und labbrigen Boxershorts als Kopfbedeckung auf die weiße Bühne in der Zimmerstraße, auf der das Theater Poetenpack am Donnerstagabend Dario Fos „Dädalus und Ikarus“ aus dem Zyklus „Geschichten einer Tigerin und andere Geschichten“ in der Regie von Kai O. Schubert zur Premiere brachte.