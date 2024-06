Multikultureller Barock Cappella Mediterránea bei den Potsdamer Musikfestspielen

Schon seit Kindestagen trägt Leonardo García Alarcón zwei Welten in seinem Herzen. Als seine Großmutter dem Achtjährigen eine Kassette mit Bachs Matthäuspassion schenkte, war „das die größte Revolution in meiner Kindheit“, sagt Leonardo García Alarcón. Mit zwanzig Jahren bereiste der gebürtige Argentinier alle Orte in Deutschland, in denen Johann Sebastian Bach lebte und wirkte. Eisenach, Köthen, Leipzig und Potsdam.