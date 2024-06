„Operneinspielung des Jahres“ Dorothee Oberlinger freut sich über Opus Klassik

Dorothee Oberlinger, die Künstlerische Leiterin der Musikfestspiele Potsdam, freut sich über die Auszeichnung der von ihr mit dem Ensemble 1700 eingespielten Opera buffa „I Portentosi Effetti della Madre Natura“ mit einem Opus Klassik als „Operneinspielung des Jahres“.

Die Produktion des barocken Musiktheaterstücks von Giuseppe Scarlatti über die „Wundersamen Wirkungen der Mutter Natur“ war 2022 an der originalen Spielstätte im Schlosstheater des Potsdamer Neuen Palais‘ entstanden. Zuvor hatten die Musikwissenschaftler Francesco Russo und Giovanni Benvenuti aus den in Wien und Wolfenbüttel lagernden Manuskripten eine Aufführungsfassung erstellt. Die Wiederentdeckung wurde von Sony in Kooperation mit RBB Kultur dann auch als CD realisiert.

„Wir freuen uns und sind sehr stolz“, sagte Oberlinger, die zugleich darauf hinwies, dass es sich um die erste Einspielung der Oper überhaupt handelte. Bereits 2021 war das Ensemble 1700 unter Dorothee Oberlinger mit einem Opus Klassik geehrt worden, damals für die Einspielung der Barockoper „Polifemo“.

Der in insgesamt 27 Kategorien vergebene Opus Klassik geht dieses Jahr unter anderem auch an den Pianistin Lang Lang, die Geigerin Isabelle Faust, die Sopranistin Anna Prohaska und den finnischen Dirigenten Klaus Mäkelä. Der vom Verein zur Förderung der Klassischen Musik vergebene Preis war als Nachfolger des umstrittenen Echo-Klassik geschaffen worden. Die Gala zum Opus Klassik findet am 13. Oktober im Berliner Konzerthaus statt. (chp)